WTA: Jessica Pegula überrascht ihren Coach - mit dem Rausschmiss!

Jessica Pegula hat sich von ihrem Coach David Witt getrennt. Was für diesen komplett überraschend kam.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2024, 21:23 Uhr

© Getty Images Keine Arbeitsgemeinschaft mehr: David Witt und Jessica Pegula

Jessica Pegula hat die Saison nicht nach ihren Wünschen begonnen, schon beim United Cup mussten sich die titelverteidigenden US-Amerikaner frühzeitig verabschieden. Und bei den Australian Open schied Pegula gegen Clara Burel in der zweiten Runde aus. Ziemlich überraschend. Noch überraschender war da nur noch die Trennung von David Witt, mit dem Pegula die vergangenen fünf Jahre zusammengearbeitet hatte.

"Es war eine komplette Überraschung für mich", erklärte Ex-ATP-Profi Witt gegenüber tennis.com. "Wir hatten über fünf Jahre lang eine tolle Freundschaft. Ich wertschätze meine Beziehung zu meiner Spielerin ebenso wie ich das Coaching liebe. Es ist ein hartes Business. Ich bin ziemlich glücklich, dass ich während der letzten 15 Jahre nur mit zwei Spielerinnen gearbeitet habe."

Witt mit Venus Williams erfolgreich

Vor seiner Zeit mit Pegula hatte Witt an der Seite von Venus Williams gewirkt. Und war Mitglied ihres Teams, als sie ihren letzten Major-Titel 2008 in Wimbledon feiern konnte. Mit Jessica Pegula waren die Ziele ebenso hoch gelagert.

"Als Coach gehe ich die Aufgabe so an, dass ich einfach nur das Beste aus meiner Spielerin herausholen möchte", so Witt weiter. "ich glaube, das haben wir erreicht. Sie klopft offensichtlich an die Tür (ein Major zu gewinnen). Das haben wir nicht erreicht. Aber ich glaube, dass alles andere großartig war."

Hier ein Interview mit David Witt aus dem vergangenen Sommer in Wimbledon.