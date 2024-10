WTA Jiangxi Open: Siegemund visiert Duell gegen Korpatsch an

Laura Siegemund hat nach einem Zwei-Satz-Sieg beim WTA-Tour-250-Turnier im chinesischen Jiujiang das Achtelfinale erreicht und bekommt es nun im deutschen Duell mit Tamara Korpatsch zu tun.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 19:21 Uhr

© Getty Images

Die dreifache Doppel-Grand-Slam-Siegerin aus Metzingen löste am Dienstag ihre Aufgabe zum Auftakt gegen die Japanerin Moyuka Uchijima durch ein souveränes 7:5 und 6:3. Siegemunds kommende Gegnerin Tamara Korpatsch war am Montag durch ein schnelles und lockeres 6:0, 6:1 gegen die Indonesierin Priska Madelyn Nugroho in die nächste Runde eingezogen.

Das morgen stattfindende Achtelfinalduell ist die zweite Begegnung der beiden deutschen Spielerinnen auf der WTA-Tour. Das erste Aufeinandertreffen fand 2022 in Bad Homburg statt und ging in zwei glatten Sätzen mit 6:2 und 6:2 an Laura Siegemund.

Die dritte deutsche Turnier-Teilnehmerin Ella Seidel, unterlag in Runde eins Jelena Iwanowna Pridankina aus Russland mit einer knappen 3:6 und 7:6 (6) Niederlage.