WTA: Kasatkina gewinnt in Granby, Samsonova holt Cleveland-Titel

Zwei russische Erfolge in den letzten WTA-Turnieren vor den US Open: Während Daria Kasatkina in Granby erfolgreich blieb, holte Liudmila Samsonova den Titel in Cleveland.

© Getty Images Daria Kasatkina hat in Granby zugeschlagen

Für Kasatkina war es der zweite Titel innerhalb weniger Wochen nach dem Turniererfolg in San Jose. Im Finale von Granby hatte sie mit Daria Kasatkina beim 6:4 und 6:4 nur wenige Probleme. Insgesamt steht Daria Kasatkina nun bei sechs Karriere-Titeln.

Für den zweiten russischen Triumph des Tages sorgte Liudmila Samsonova in Cleveland. Samsonova setzte sich im Endspiel gegen Aliaksandra Sasnovich glatt mit 6:1 und 6:3 durch. Es war der zehnte Matchsieg für die 23-Jährige in Folge. Vor wenigen Wochen konnte Samsonova das Turnier in Washington gewinnen.