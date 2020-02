WTA: Kim Clijsters nimmt Wildcard für Dubai an

Das Comeback von Kim Clijsters nimmt konkrete Formen an: Die Belgierin wird beim WTA-Premier-Turnier in Dubai vom 17. bis zu, 22. Februar 2020 an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2020, 12:15 Uhr

© Getty Images Kim Clijsters ist bald wieder da

Groß war das Erstaunen in Tenniskreisen, nachdem Kim Clijsters im vergangenen Herbst ihre Comeback-Pläne bekanntgegeben hatte. Schließlich liegt das letzte Match der Belgierin bereits knapp acht Jahre zurück. Die mittlerweile 36-jährige Belgierin spekulierte damals wohl mit einem Start bei den Australian Open, das erste Major des Jahres kam aber dann doch zu früh. Danach legte sie den Comeback-Plan etwas großzügiger an, wollte erst in Monterrey Anfang März starten.

Nun soll es aber in Dubai so weit sein, wie Clijsters über die verschiedenen Social-Media-Kanäle bekannt gab. Die Konkurrenz kann sich sehen lassen: Clijsters könnte es etwa mit den Siegerinnen der vergangenen drei Grand-Slam-Turniere zu tun bekommen: Sofia Kenin, die zu Beginn des Jahres bei den Australian Open reüssiert hatte, US-Open-Siegerin Bianca Andreescu und die regierende Wimbledon-Championesse Simona Halep. Abgesagt hat verletzungsbedingt die Nummer eins der Welt, Ashleigh Barty.

Ihr bis dato letztes Wettkampf-Match hat Kim Clijsters bei den US Open 2012 bestritten: Dort unterlag sie der Britin Laura Robson zweimal im Tiebreak. Im selben Jahr hatte sie es noch einmal bis ins Halbfinale der Australian Open geschafft. Eben dort hat sie 2011 auch ihren letzten Turniersieg gefeiert.