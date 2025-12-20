WTA: Kollegen wählen Trainer von Anisimova zum Coach des Jahres

Hendrik Vleeshouwers, der Trainer von Amanda Anisimova, wurde von seinen Kollegen auf der WTA-Tour als Coach des Jahres 2025 gekürt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.12.2025, 09:05 Uhr

© Getty Images Team Anisimova nach dem Titel in Peking

Das Jahr 2025 von Amanda Anisimova verlief so spektakulär wie auch überraschend. Denn wer hatte vor Saisonbeginn damit gerechnet, dass die US-Amerikanerin zwei WTA-Tour-1000-Titel holen und zwei Endspiele bei Grand-Slam-Turnieren erreichen würde? Maßgeblichen Anteil daran hatte Hendrik Vleeshouwers, der nun als Coach des Jahres auf der WTA-Tour ausgezeichnet wurde. Und zwar von jenen Leuten, die von genau diesem Job am meisten verstehen: nämlich den Kollegen, die ebenfalls als Coach arbeiten.

© Getty Images Hendrik Vleeshouwers hatte als Coach von Amanda Anisimova 2025 viel Grund zur Freude

Für ihr Engagement für das Frauentennis insgesamt wurde Coco Gauff geehrt. Und zwar mit dem „Jerry Diamond ACES Award“, der nach einem ehemaligen CEO der WTA benannt ist. Gauff hat eine gute Saison gespielt, das Highlight war sicherlich der Titel bei den French Open, wo sie im Finale Aryna Sabalenka besiegen konnte.

Und auch ein dritter Preis ging an eine US-Amerikanerin. Jessica Pegula nämlich staubte den „Karen Krantzcke Sportsmanship Award“ ab. Dieser wird von den Kolleginnen an jene Spielerin verliehen, die sich durch besondere Fairness auf dem Court und insgesamt tadellose Manieren auszeichnet. Sportlich ist Pegula 2025 nicht der ganz große Wurf gelungen. Zu Turniersiegen in Austin, Charleston und Bad Homburg hat es aber dennoch gereicht.

Bleibt noch Gabriela Dabrowski. Die Kanadierin ist augenscheinlich jene Spielerin, die sich am meisten um die Belange ihrer Kolleginnen kümmert. Dafür wird der „Peachy Kellmeyer Player Service Award“ verliehen.

