WTA: Kristina Mladenovic beendet die Saison frühzeitig

Die Französin Kristina Mladenovic gab per Instagram ihren Fans bekannt, dass sie ihre Saison 2021 vorzeitig und abrupt beenden wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2021, 08:24 Uhr

© Getty Images

Schluss ist mit der Tennissaison 2021 für Kristina Mladenovic. Die in den letzten Jahren besonders im Doppel höchst erfolgreiche Französin zieht nach einem eher durchwachsenen Tennisjahr die Reißleine. Eigentlich hätte „Kiki“ nächste Woche beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells an den Start gehen sollen, sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite von Caroline Garcia. Nach der Achtelfinal-Niederlage beim diese Woche stattfindenden Hartplatzturnier in Nur-Sultan gegen die Russin Anastasia Potapova zieht die 28-Jährige nun einen Strich unter die aktuelle Saison.

Nur eine Finalteilnahme 2021 im Doppel

„Hallo! Ich bedaure es, Euch informieren zu müssen, dass ich mich dazu entschieden habe, meine Saison zu beenden“, teilte die Ex-Freundin von Dominic Thiem ihren Fans per Instagram mit. „Die letzten Monate waren sowohl körperlich als auch mental sehr herausfordernd, und ich habe jetzt das Gefühl, dass es die richtige Zeit ist, um eine Pause zu machen. Ich werde die Zeit dazu verwenden, mich voll zu erholen, um danach ins Training für die nächste Saison zu starten. Danke Euch allen für Eure Unterstützung.“

Mladenovic hat in ihrer Karriere bislang 24 Titel im Doppel erspielt, fünf davon bei Grand-Slam-Turnieren. Zweimal war sie bei Major-Events auch im Mixed erfolgreich. 2021 war für die erfolgsverwöhnte Nordfranzösin nur eine Finalteilnahme beim WTA-Tour-1000-Event in Rom an der Seite der Tschechin Marketa Vondrousova drinnen. Aktuell liegt sie im Einzel auf Weltranglistenposition 62, im Doppel auf Rang fünf.