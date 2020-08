WTA Lexington: Serena Williams gewinnt 31. Schwestern-Duell gegen Venus

Serena Williams konnte die 31. Auflage des "Sister-Act" gegen Schwester Venus in drei Sätzen für sich entscheiden und steht im Viertelfinale des WTA-Turniers in Lexington.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 13.08.2020, 23:33 Uhr

© Getty Images Serena Williams setzte sich gegen Schwester Venus durch

Das insgesamt 31. Duell der beiden Williams-Schwestern geht an Serena: Im Achtelfinale des Turniers in Lexington/Kentucky setzte sich die 38-Jährige in einer hochklassigen Partie mit 3:6, 6:3 und 6:4 gegen die zwei Jahre ältere Venus durch. In der familieninternen Bilanz steht es nun 19:12 für Serena.

Im ersten Satz geriet Venus zunächst mit 0:2 in Rückstand, gewann dann aber sechs von sieben Spielen. Serena behielt im zweiten Durchgang die Oberhand und glich zum 1:1 nach Sätzen aus. Danach lieferten sich die Kontrahentinnen einen offenen Schlagabtausch, bevor Serena das entscheidende Break zum 5:4 gelang.

Das eigene Aufschlagspiel brachte sie dann zum Viertelfinaleinzug durch. Insgesamt schlug die 23-malige Grand-Slam-Siegerin 14 Asse, bei Venus standen sechs zu Buche. Zuletzt hatten sich die Williams-Schwestern in der dritten Runde der US Open 2018 gegenübergestanden.

Serena Williams trifft im Viertelfinale nun auf Shelby Rogers, die ihrerseits gegen Leylah Fernandez gewann. Zudem setzen sich am Donnerstag Jil Teichman und Catherine Bellis in ihren Achtelfinalbegegnungen durch.

