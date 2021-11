WTA Linz: Collins gegen Riske - US-Duell im Halbfinale

Mit Danielle Collins und Alison Riske haben am Mittwoch zwei Spielerinnen aus den USA das Halbfinale beim WTA-Tour-250-Turnier in Linz erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2021, 17:44 Uhr

© GEPA Pictures Danielle Collins steht in Linz im Halbfinale

Mitte des ersten Satzes sah es am Mittwoch in Linz nicht gut aus für Danielle Collins: Zwar führte die US-Amerikanerin im ersten Viertelfinale des Tages gegen Alison van Uytwanck knapp, Collins musste den Court allerdings für eine Behandlung an der rechten Schulter verlassen. Aber wenn man etwas über die ehemalige College-Spielerin aus den USA weiß, dann das: Danielle Collins ist eine Kämpferin. Und zog mit 7:5 und 6:4 in die Vorschlussrunde ein.

Dort trifft Collins auf ihre Landsfrau Alison Riske, die gegen Xinyu Wang mit 6:3 und 7:5 gewann. Wang, die am Dienstag mit Emma Raducanu die Nummer eins des Turniers aus dem Tableau geworfen hatte, stand dabei beim Stand von 5:3 im zweiten Durchgang kurz vor dem Satzausgleich. Konnte aber zwei Chancen zum 6.3 nicht nutzen. Riske schlug zurück und holte sich im elften Spiel gleich das nächste Break. Und brachte die Führung mit einem soliden Aufschlagspiel nach Hause.

In den späteren Partien spielen in Linz nun noch Simona Halep gegen die Italienerin Jasmine Paolini und im letzten Matche des Tages Überraschungsfrau Jaquelin Cristian gegen Veronika Kudermetova.

