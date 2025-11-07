WTA Linz: Das Jubiläum findet auf Sand statt

Das wird ein glanzvolles Jubiläum! Die bedeutendste Frauensportveranstaltung Österreichs feiert im Jahr 2026 ihr 35-jähriges Bestehen und glänzt mit einem spektakulären Setup. Das Upper Austria Ladies Linz wird vom 05. bis 12. April 2026 im Design Center erstmals auf Sand ausgetragen und bietet den Fans somit ein ganz neues Tenniserlebnis.

von PM

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 21:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© City Foto Turnierchefin Sandra Reichel und -botschafterin Babsi Schett

WTA-History made in Linz/Upper Austria (1991 – 2026) - Glückwünsche von Billie Jean King

Damit setzt das Upper Austria Ladies Linz seine erfolgreiche Tradition als zweitältestes Hallenturnier auf der WTA-Tour fort. Angefangen von Martina Navratilova über Venus und Serena Williams, Maria Sharapova, Ana Ivanovic bis hin zur aktuellen Nummer eins Aryna Sabalenka haben insgesamt 19 Weltranglistenerste beim Upper Austria Ladies Linz aufgeschlagen – eine echte Erfolgsgeschichte! Beeindruckend sind auch diese Zahlenvergleiche zu den WTA-Finals, die gerade in Riad (Saudi-Arabien) stattfinden: Sechs der aktuell besten neun Einzelspielerinnen waren schon in Linz. Zwölf der aktuell besten 16 Doppelspielerinnen haben auch bereits in Oberösterreich gespielt. Einen besonderen Glückwunsch zum bevorstehenden Jubiläum gab es bereits von Tennis-Pionierin Billie Jean King, die Sandra Reichel eine Videobotschaft schickte: „Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Vielen Dank für all das, was ihr für das Damentennis und die WTA getan habt. Alles Gute für die nächsten 35 Jahre!“, sagte King, die im Jahr 1973 zu den Gründerinnen der WTA gehörte.

Top10-Spielerin Ekaterina Alexandrova will Titel verteidigen – Österreichs Frauen auf dem Vormarsch

Die Siegerin des Upper Austria Ladies Linz 2025, Ekaterina Alexandrova, hat bereits ihre Startzusage für das Jubiläumsturnier gegeben. Die 30-Jährige setzte sich im Februar in einem hochklassigen Endspiel gegen Dayana Yastremska durch und leitete damit das wohl beste Jahr ihrer Karriere ein. Alexandrova wird im kommenden April bereits zum neunten Mal in Linz aufschlagen. „Ich fühle mich in Linz immer wie zu Hause und freue mich jetzt schon darauf, im nächsten Jahr zurückzukehren und zu versuchen, meinen Titel zu verteidigen. Es wird sicher etwas ganz Besonderes in dieser wunderschönen Halle und vor dem tollen Publikum erstmals auf Sand zu spielen“, blickt Alexandrova voraus.

Auch Österreichs Tennisfrauen sind aktuell auf dem Vormarsch: Mit Julia Grabher, Sinja Kraus und Nachwuchshoffnung Lilli Tagger sind gleich drei Spielerinnen international auf Erfolgskurs. Grabher hat gerade in Florianopolis (Brasilien) ein WTA-125er-Turnier gewonnen und ist damit wieder in die Top 100 zurückgekehrt.

Sinja Kraus steht davor erstmals diese Schallmauer zu durchbrechen. Die Wienerin konnte nun in Kolumbien ihr erstes WTA-125er-Turnier für sich entscheiden. Und dann ist da ja noch die 17-jährige Lilli Tagger, die erst vor kurzem als Österreichs Nachwuchssportlerin des Jahres ausgezeichnet wurde. Tagger hat im Juni die Juniorinnenkonkurrenz der French Open in Paris gewonnen. Vor wenigen Tagen startete sie bei ihrem ersten WTA-Turnier und spielte sich sensationell bis ins Endspiel. „Ich freue mich riesig über den Aufwärtstrend bei den österreichischen Spielerinnen. Das ist ein unheimlich wichtiges Signal für das Damentennis in Österreich“, erklärt Turnierdirektorin Sandra Reichel.