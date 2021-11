WTA Linz: Emma Raducanu möchte einfach nur Spaß haben

Emma Raducanu führt die Gesetztenliste beim WTA-Tour-250-Turnier in Linz an. Am Sonntag hielt die regierende US-Open-Siegerin bei einer Pressekonferenz Hof.

von PM

zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 21:10 Uhr

© Upper Austrian Ladies Linz/Getty Images/Alex Scheuber Emma Raducanu am Sonntag in Linz

Es ist eine dieser wundersamen Geschichten, die wohl nur das Leben schreibt: Sie ist 18 Jahre jung, kämpfte sich bei den US Open durch die Qualifikation und verließ New York als neuer Stern am Tennishimmel: Emma Raducanu! Die entzückende Britin hat beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres die Herzen der Tennisfans im Sturm erobert. Seit Samstagnachmittag ist Emma in Linz. Wird sie auch hier beim „Upper Austria Ladies Linz 2021“ eine „Radu-Mania“ auslösen wie daheim in Großbritannien?



Am Sonntagnachmittag stellte sich eine bestens gelaunte Emma Raducanu den Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Die Topgesetzte fühlt sich sichtlich wohl hier beim Linzer WTA-Turnier und erzählte: "Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich war schon einmal in Österreich, aber damals zum Skifahren, als ich etwa sieben Jahre alt war. Mittlerweile gehe ich leider nicht mehr Skifahren, weil das Verletzungsrisiko zu groß ist. Aber ich mag es hier sehr!"



Bestimmte Erwartungen habe sie in dieser Turnierwoche nicht, denn sie wolle sich nicht selbst unter Druck setzen, sagte die 18-Jährige. "Ich fühle mich nicht so, als ob ich topgesetzt bin und denke darüber auch nicht nach. Mein Ziel ist es, in dieser Woche einfach Spaß zu haben und das Turnier am Saisonende zu genießen." Einen Tag nach dem Finale feiert die Britin übrigens ihren 19. Geburtstag, vielleicht macht sie sich mit dem Triumph in Linz selbst ein Geschenk!?

