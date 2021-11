WTA Linz: Emma Raducanu und Simona Halep führen starkes Feld an

Emma Raducanu und Simona Halep sind beim WTA-250-Turnier in Linz die beiden topgesetzten Spielerinnen - allerdings wartet auf die beiden Grand-Slam-Siegerinnen in Oberösterreich große Konkurrenz.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.11.2021, 23:34 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu landete bereits in Linz

Der Star des diesjährigen WTA-250-Events in Linz heißt zweifellos Emma Raducanu. Die 18-Jährige triumphierte im September dieses Jahres völlig überraschend bei den US Open und möchte in der oberösterreichischen Landeshauptstadt nun auch ihren ersten Turniersieg auf der regulären Tour einfahren.

Daher legte die Weltranglisten-21. nach ihrer Ankunft am Samstag auch gleich eine Trainingseinheit in Linz ein. Die topgesetzte Raducanu bekommt es nach einem Freilos zum Auftakt in Runde zwei mit einer Qualifikantin zu tun - und kann den Turnierbeginn kaum erwarten. "Ich freue mich, hier zu sein", erklärte die Britin.

Gleiches gilt auch für Simona Halep, die ebenfalls am Samstag in Linz ankam. Die an Position zwei geführte Rumänin, die von Turnierdirektorin Sandra Reichel eine Wildcard erhielt, trifft zunächst auf Fiona Ferro oder Aliaksandra Sasnovich. Als Nummer drei und vier der Veranstaltung starten Danielle Collins bzw. Veronika Kudermetova.

Mit Julia Grabher und Sinja Kraus sind auch zwei Österreicherinnen dank Wildcards am Start. Grabher misst sich zum Auftakt mit Alize Cornet, Kraus mit Alison Van Uytvanck. „Es ist eine unglaubliche Dichte in dem Feld. Die Österreicherinnen haben zwei relativ schwierige Lose gezogen", befand Turnierbotschafterin Barbara Schett.

Das Einzel-Tableau in Linz