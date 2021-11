WTA Linz: Emma Raducanu verliert Auftaktpartie in drei Sätzen

Emma Raducanu ist beim WTA-250-Turnier in Linz bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die US-Open-Siegerin unterlag Xinyu Wang mit 1:6, 7:6 (0) und 5:7.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.11.2021, 20:47 Uhr

© GEPA Pictures Emma Raducanu verlor in Linz in der zweiten Runde

"Mein Ziel ist es, in dieser Woche einfach Spaß zu haben und das Turnier am Saisonende zu genießen", hatte Emma Raducanu vor Beginn des WTA-250-Turniers in Linz gemeint. Abseits des Platzes ging die Britin in der oberösterreichischen Landeshauptstadt mit einem Fototermin an der Neuen Eisenbahnbrücke durchaus angenehmen Aktivitäten nach, auf dem Court sollte der 18-Jährigen der Spaß dann aber relativ schnell vergehen.

Denn Raducanu, die als Topgesetzte zunächst mit einem Freilos ausgestattet war, verlor den ersten Satz gegen die Chinesin Xinyu Wang klar mit 1:6. Im zweiten Durchgang fand die amtierende US-Open-Siegerin etwas besser in die Partie und führte sogar zweimal mit Breakvorsprung, doch letztlich musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem packte Radcuanu ihr bestes Tennis aus und überließ Wang keinen einzigen Punkt.

Die Weltranglisten-106. ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und nahm der ab Mitte des dritten Satzes an der Hüfte angeschlagenen Raducanu den Aufschlag zum 5:4 ab. Nach einer Behandlungspause wehrte die 18-Jährige aber zwei Matchbälle ab und schaffte das Rebreak, nur um ihren Aufschlag danach gleich wieder abzugeben. Im zweiten Anlauf servierte Wang das Match dann nachhause. Sie trifft nun auf Alison Riske.

Für die topgesetzte Raducanu ist die Saison nach der 1:6, 7:6 (0) und 5:7-Niederlage hingegen vorbei. Die Nummer zwei des Turniers, Simona Halep, qualifizierte sich unterdessen für das Viertelfinale.

