WTA Linz: Eva Lys folgt Jule Niemeier ins Achtelfinale

Nach Jule Niemeier hat mit Eva Lys eine zweite deutsche Spielerin das Achtelfinale beim WTA-Tour-250-Turnier in Linz erreicht. Ausgeschieden ist dagegen das tschechische Supertalent Linda Noskova.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 07.02.2023, 13:58 Uhr

© GEPA Pictures Eva Lys hat in Linz die Auftakthürde genommen

Die 21 Jahre alte Hamburgerin Lys gewann ihr Erstrundenmatch nach 1:47 Stunden gegen die Russin Kamilla Rachimowa mit 6:4, 7:6 (7:5). Ihre Gegnerin in der nächsten Runde wird am Nachmittag zwischen Bernarda Pera (USA/Nr. 7) und Dalma Galfi (Ungarn) ausgespielt.

Lys, Nummer 126 im WTA-Ranking, lag im zweiten Satz bereits 1:5 zurück, holte sich im Anschluss jedoch fünf Spiele in Folge und erkämpfte sich so den Tiebreak, der zur Entscheidung führte. Am Montagabend hatte sich bereits Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier trotz Satzrückstands noch den Sieg gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin und damit einen Platz unter den besten 16 erkämpft.

Sakkari und Vekic heute Abend im Einsatz

Nicht mehr dabei ist die junge Tschechin Linda Noskova, die zu beginn des Jahres mit ihrem Finaleinzug in Adelaide für Furore gesorgt hatte. Noskova verlor gegen Alison van Uytvanck aus Belgien mit 6:7 (3) und 2:6. Turnierfavoritin Maria Sakkari schlägt heute Abend erstmals in Linz auf. Die Griechin trifft auf Nuria Parrizas Diaz aus Spanien.

Beim mit rund 240.000 Euro dotierten Hartplatzturnier in Oberösterreich bleiben somit weiterhin alle vier deutschen Spielerinnen vertreten. Tamara Korpatsch (Hamburg) ist am Abend gegen die an Nummer fünf gesetzte Donna Vekic gefordert, Anna-Lena Friedsam (Neuwied) steigt am Mittwoch ins Turnier ein.

Auch Julia Grabher, die einzge Österreicherin im Tableau, beginnt erst am Mittwoch. Grabher spielt gegen die US-Amerikanerin Madison Brengle.

