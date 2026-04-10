WTA Linz live: Lilli Tagger vs. Anastasia Potapova im TV, Livestream und Liveticker

Lilli Tagger trifft heute im Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Linz auf ihre Landsfrau Anastasia Potapova. Das Match gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV und Stream im ORF und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 12:03 Uhr

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Ein seltenes Szenario: Bei einem Heimturnier kommt es zu einem Österreicherinnen-Duell um einen Halbfinalplatz. Lilli Tagger hat sich mit dem Sieg gegen Liudmila Samsonova in den Fokus gespielt und steht erstmals in einem WTA-Viertelfinale. Anastasia Potapova setzte sich im Achtelfinale gegen Tamara Korpatsch durch und geht als aktuell leicht höher platzierte Spielerin in die Partie. Die beiden treffen erstmals aufeinander.

Tagger spielt bislang das aggressivere Turnier und hat bereits mehrere höher eingestufte Gegnerinnen geschlagen. Potapova bringt dagegen die klar strukturiertere Spielanlage und mehr Erfahrung auf diesem Niveau mit. Die Konstellation ist spannend: leichte Außenseiterin mit Lauf gegen leichte Favoritin mit Routine.

Tagger vs. Potapova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lilli Tagger und Anastasia Potapova gibt es ab 17 Uhr live im TV und Stream in ORF1.

Hier das Einzel-Tableau in Linz