WTA Linz: Maria Sakkari gibt sich gegen Gracheva keine Blöße

Die topgesetzte Maria Sakkari hat beim WTA-250-Event von Linz das Viertelfinale erreicht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.02.2023, 20:48 Uhr

Maria Sakkari ist in Linz sicher weiter

Am Centre Court beim WTA-250-Event von Linz hat es am Mittwoch so gut wie alles zu sehen gegeben: Eine bittere Niederlage für die österreichische Hoffnungsträgerin Julia Grabher, ein überraschend deutliches Aus für die Nummer drei Begu und einen überzeugenden Erfolg der Nummer vier: Anhelina Kalinina. An die Tonart letztere hat sich im letzten Match des Tages auch Maria Sakkari angeschlossen, die Griechin siegte humorlos in zwei Sätzen.

Kämpfen musste Sakkari dabei insbesondere zum Start ins Match, ein spätes Break in Abschnitt eins fixierte schließlich aber den 6:4-Satzgewinn für die Favoritin. Im zweiten Durchgang hatte die Nummer eins aus Linz dann, ein frühes Break im Rücken, kaum noch Probleme. Schlussendlich siegte die Weltranglistensiebente mit 6:4 und 6:2.

