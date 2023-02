WTA Linz: Maria Sakkari oder das Feld?

Kommende Woche geht in Linz das traditionelle WTA-Tour-250-Turnier über die Bühne. Als große Favoritin startet Maria Sakkari.

zuletzt bearbeitet: 01.02.2023, 11:38 Uhr

Schon erstaunlich: Maria Sakkari, seit ein paar Jahren eigentlich permanentes Mitglied in der absoluten Weltspitze, hat in ihrer gesamten bisherigen Karriere erst ein einziges Turnier gewonnen. 2019 in Rabat war´s, seitdem ist die Griechin in fünf Endspielen kurz vor dem Ziel gescheitert, zuletzt im Herbst 2022 in Guadalajara an Jessica Pegula.

Die US-Amerikanerin wird kommende Woche beim WTA-Tour-250-Turnier fehlen, mit Blick auf die Liste der Starterinnen geht Sakkari tatsächlich als ziemlich hohe Favoritin ins Rennen. Denn Ekaterina Alexandrova, die nächstbeste in der Weltrangliste, liegt als aktuelle Nummer 17 exakt zehn Plätze hinter Sakkari.

Aufmerksamkeit für Linda Noskova

Besonderes Augenmerk sollte aber etwa zwei Spielerinnen aus der Tschechischen Republik gelten: Da wäre zunächst einmal Katerina Siniakova, die an der Seite von Barbora Krejcikova erst am vergangenen Wochenende ihren schon siebenten Doppel-Titel bei einem Major holte. Und dann natürlich noch Linda Noskova. Die 18-Jährige hat zu Beginn des Jahres für Aufsehen gesorgt, als sie in Adelaide beim ersten der beiden 500er-Turniere als Qualifikantin bis ins Endspiel kam und dort erst Aryna Sabalenka unterlag.

Sonst so? Wenn Camila Giorgi sich spürt, dann ist der Italienerin alles zuzutrauen. Auch der Turniersieg. Jule Niemeier wiederum bringt ein ganz breites Arsenal an Waffen mit. Mal sehen, wie viele davon der Schützling von Christopher Kas kommende Woche auspacken kann.