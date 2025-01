WTA Linz: Mit Karolina Muchova kommt eine Grand-Slam-Finalistin

Der Linzer Damentennis-Klassiker ist um einen weiteren Stargast reicher! Die tschechische Grand-Slam-Finalistin Karolina Muchova hat eine Wildcard für das WTA-500er-Turnier Upper Austria Ladies Linz, das vom 26. Jänner bis 2. Februar im Linzer Design Center ausgetragen wird, erhalten.

von PM

zuletzt bearbeitet: 22.01.2025, 12:29 Uhr

© Getty Images Auch Karolina Muchova kommt nach Linz

„Ich freue mich sehr zum allerersten Mal beim Upper Austria Ladies Linz aufzuschlagen. Ich habe so viele tolle Dinge über das Turnier gehört und bin jetzt sehr gespannt, mit dabei zu sein“, meint die 28-Jährige, die aktuell auf Platz 20 der Weltrangliste notiert ist und 2023 das Finale der French Open in Roland Garros erreichte. Im selben Jahr gelang ihr auch noch bei den US Open der Sprung ins Halbfinale. Es war die Saison, in der die tschechische Edeltechnikerin aus Olmütz ihren absoluten Durchbruch schaffte und sich bis in die Top 10 der Welt spielte. Muchova gilt als eine der variantenreichsten Spielerin auf der Tour. Schnelle Beläge wie in Linz kommen ihrem Spiel entgegen, außerdem sucht sie regelmäßig den Weg ans Netz und verfügt über eine herausragende Beinarbeit.



„Karolina Muchova ist in jeglicher Hinsicht eine absolute Bereicherung für unser Turnier. Sie ist eine Stilistin, spielt ein sehr abwechslungsreiches und spektakuläres Tennis. Darüber hinaus ist sie extrem schwer auszurechnen. Ich freue mich riesig darüber, dass wir den Fans in Linz Karolina Muchova präsentieren können“, sagt Turnierdirektorin Sandra Reichel.



Nach den US Open 2023 musste sich Muchova am Handgelenk operieren lassen, pausierte für mehr als ein halbes Jahr, legte dann aber im Sommer vergangenen Jahres ein phänomenales Comeback hin! So erreichte sie nicht nur zum zweiten Mal in Folge das Halbfinale der US Open, sondern marschierte in Peking und in Palermo bis ins Finale. Nach tollen Auftritten beim United Cup, als sie auch Wimbledon-Finalistin Jasmine Paolini besiegte, hatte sie bei den Australian Open vor zwei Wochen die ehemalige Weltranglistenerste Naomi Osaka am Rande einer Niederlage. Am Ende musste sie sich in der zweiten Runde knapp geschlagen geben. Somit kommt sie nun bestens ausgeruht an die Donau und macht im Design Center Jagd auf den Turniersieg.