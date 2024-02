WTA Linz: Ostapenko mühelos, Alexandrova nach Drama im Finale

Während es Jelena Ostapenko in ihrem Halbfinale beim WTA-Tour-500-Turnier in Linz eilig hatte, musste Ekaterina Alexandrova ihr Nennegld ausspielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2024, 19:20 Uhr

© GEPA Pictures Jelena Ostapenko steht in Linz erneut im Finale

Die Nummer eins trifft im Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Linz also auf die Nummer zwei. Aber was schwer nach Papierform aussieht, ist im Fall der zweitgereihten Ekaterina Alexandrova mit ganz großem Drama verbunden. Denn die Russin setzte sich gegen Donna Vekic erst nach einem Marathon mit 5:7, 7:6 (4) und 7:6 (6). Ostapenko ließ dagegen Anastasia Pavlyuchenkova beim 6:2 und 6:3 keine Chance.

Für Ostapenko, die in ihrem ersten Match gegen Clara Tauson arge Probleme hatte, wird es das zweite Finale in Linz werden. 2019 hatte die Lettin gegen Coco Gauff verloren. Damals der erste Turniersieg überhaupt für die US-Amerikanerin.

Ostapenko und Alexandrova haben schon neun Mal gegeinander gespielt, die rench-Open-Siegerin von 2017 hat mit 5:4-Siegen knapp die Nase vorne.

