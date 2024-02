WTA Linz: Ostapenko souverän, Mertens patzt

Mit einem glatten Zweisatz-Sieg gegen die britische Qualifikantin Jodie Anna Bourage schaffte die topgesetzte Jelena Ostapenko den Einzug ins Halbfinale beim WTA-500-Turnier in Linz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2024, 20:32 Uhr

© GEPA Pictures So langsam wird Jelena Ostapenko ihrer Favoritinnenrolle in Linz immer mehr gerecht

Nach ihrem hartumkämpften Auftaktsieg gegen die Dänin Clara Tauson kommt Topfavoritin Jelena Ostapenko beim WTA-500er-Turnier immer besser ins Rollen. Gegen die Qualifikantin Jodie Burrage aus Großbritannien zeigte die Lettin mit ihrem druckvollen Grundschlägen von Beginn an, wer die Zügel der Begegnung in der Hand hat und überließ ihrer Gegnerin nur drei Spielgewinne. Nach 71 Minuten schaffte die ehemalige French-Open-Siegerin mit 6:1, 6:2 den Aufstieg in die Runde der letzten Vier, wo sie auf Anastasia Pavlyuchenkova treffen wird.

Pavlyuchenkova schlägt Mertens

Die 32-jährige Russin verhinderte das Halbfinale der Top-Favoritinnen, indem sie die an Nr. 4 gesetzte Belgierin Elise Mertens nach 73 Minuten mit 6:3, 6:2 besiegen konnte. Im anderen Halbfinale stehen sich morgen die an Position 2 geführte Russin Ekaterina Alexandrova und die Nr. 3 des Turniers, Donna Vekic aus Kroatien, gegenüber.

