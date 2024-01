WTA Linz: Pavlyuchenkova startet stark, Niemeier schafft Quali

Während Anastasia Pavlyuchenkova überzeugend in das WTA-Tour-500-Turnier in Linz gestartet ist, konnte sich Jule Niemeier einen Platz im Hauotfeld sichern.

zuletzt bearbeitet: 29.01.2024, 19:17 Uhr

Die Hauptfeld-Matches am Montag beim WTA-Tour-500-Turnier in Linz waren hurtig vorüber: Katie Boulter warf etwas überraschend die an Position sechs gesetzte Italienerin Jasmine Paolini mit 6:2 und 6:2 nach 75 Minuten Spielzeit aus dem Wettbewerb. Noch eiliger hatte es Anastasia Pavlyuchenkova, die für ihr 6:4 und 6:0 gegen Martina Trevisan nur 66 Minuten benötigte. Pavlyuchenkova und Boulter treffen nun im Achtelfinale aufeinander.

Derweil wurde am Montag in der oberösterreichischen Landeshauptstadt auch noch die Qualifikation beendet. Und da gab es aus deutscher Sicht wenigstens ein Erfolgserlebnis. Denn Jule Niemeier steht nach einem souveränen 6:3 und 6:1 gegen Nuria Parrizas Diaz im Hauptfeld. Ausgeschieden sind dagegen Ella Seidel gegen Sara Errani und Tamara Korpatsch gegen Erika Andreeva. Niemeier trifft in Runde eins auf Anna Blinkova, die zuletzt bei den Australian Open mit ihrem Sieg gegen Elena Rybakina für eine der großen Überraschungen des Turniers gesorgt hatte.

Angeführt wird das Tableau in Linz von Jelena Ostapenko vor Ekaterina Alexandrova. Rückkehrerin Angelique Kerber trifft zum Auftakt auf Lucia Bronzetti, danach könnte es gegen Elise Mertens gehen. Die Belgierin hat erst am Sonntag in Melbourne gemeinsam mit Su-Wei Hsieh den Doppel-Titel geholt. Übrigens gegen Jelena Ostapenko mit deren Partnerin Lyudmyla Kichenok.

