WTA Linz: Sabine Lisicki offenbar erneut schwer verletzt

Sabine Lisicki bleibt weiterhin vom Pech verfolgt: Beim WTA-Turnier in Linz musste die Deutsche im Doppel aufgrund einer Knierverletzung aufgeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.11.2020, 20:30 Uhr

© GEPA Pictures Sabine Lisicki verletzte sich in Linz im Doppel

Sabine Lisicki muss auf dem Weg zurück an die Weltspitze offenbar einen weiteren schweren Rückschlag hinnehmen. Die 31-Jährige, die in ihrer Laufbahn bereits mit einer Bein- und einer Schulterverletzung (2017), einer Knie-Operation (2018) und Pfeifferschem Drüsenfieber (2019) zu kämpfen hatte, musste beim WTA-Turnier in Linz im Doppel aufgrund einer Knieverletzung aufgeben.

An der Seite von Jodie Burrage führte die Deutsche gegen Ulrikke Eikeri und Yana Sizkova mit 6:5, ehe Lisicki beim Erlaufen eines Balles wegknickte und zu Boden ging. Die Wimbledon-Finalistin des Jahres 2013 hielt sich sofort ihr linkes Knie, schrie vor Schmerzen und musste anschließend unter Tränen abtransportiert werden. Um welche Art von Verletzung es sich handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Yastremska bereits ausgeschieden

Auch aus sportlicher Sicht mussten die Veranstalter rund um Turnierdirektorin Sandra Reichel am Montag einen Rückschlag hinnehmen. Mit Dayana Yastresmka (4:6 und 3:6 vs. Greet Minnen) verabschiedete sich die Nummer drei des Turniers bereits in der ersten Runde, die an Position vier gesetzte Ekaterina Alexandrova steht nach einem 6:3 und 6:4-Erfolg gegen Katerina Siniakova hingegen im Achtelfinale.

Die topgesetzte Aryna Sabalenka wird ihren ersten Linz-Auftritt am Dienstag bestreiten. Die Weltranglistenelfte trifft nicht vor 17:30 Uhr MEZ auf Jasmine Paolini. Bereits zuvor wird die Österreicherin Julia Grabher (vs. Sorana Cirstea) ins Turniergeschehen eingreifen.

Der Spielplan am Dienstag

Das Einzel-Tableau in Linz