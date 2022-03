WTA Lyon: Tamara Korpatsch nach erfolgreicher Qualifikation im Achtelfinale

Die Deutsche Tamara Korpatsch steht beim WTA-Tour-250-Event im französischen Lyon nach einem Erfolg über Oceane Dodin in der zweiten Runde.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.03.2022, 11:56 Uhr

© Getty Images Tamara Korpatsch steht beim WTA-Turnier in Lyon bereits im Achtelfinale

Schöner Erfolg für Tamara Korpatsch beim WTA-Tour-250-Turnier in Lyon: Die 26-jährige Hamburgerin steht in der südöstlichen Großstadt Frankreichs bereits im Achtelfinale. Nach erfolgreich geschlagener Qualifikation besiegte die aktuell Weltranglisten-167. zum Auftakt die Lokalmatadorin Oceane Dodin (WTA 93) 6:3, 1:6, 6:2. Es ist der erste Erfolg der Deutschen in einem WTA-Hauptfeld-Match seit dem Juli des Vorjahres.

In der Runde der letzten 16 trifft Korpatsch auf die in Lyon an fünf gesetzte Italienerin Jasmine Paolini (WTA 48), die in der ersten Runde die Rumänin Irina Bara 4:6, 7:5 und 6:3 niederrang. In der Vorausscheidung profitierte Korpatsch von einer Aufgabe der Russin Anna Blinkova, bevor sie mit einem mit einem Zweisatz-Erfolg über die Schweizerin Ylena In-Albon das Ticket für den Hauptwettbewerb löste.

Bereits in der Qualifikation gescheitert waren die deutschen Spielerinnen Tatjana Maria und Laura Siegemund. Ausständig ist noch die Erstrunden-Partie von Anna-Lena Friedsam gegen die Russin Vitalia Diatchenko.

Hier das Einzel-Tableau aus Lyon.