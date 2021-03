WTA Lyon: Teenager-Phänomen Clara Tauson heute um Finaleinzug

Clara Tauson steht vor dem Einzug in ihr erstes Finale auf der WTA-Tour. Die 18-jährige Dänin spielt in Lyon heute gegen Paula Badosa.

Das Endspiel der Juniorinnen bei den Australian Open 2019 hat schon mal einen guten Ausblick auf das gegeben, was dem Frauentennis in den kommenden Jahren erwarten könnte: nämlich ein Gipfelsturm der damaligen Siegerin Clara Tauson und ihrer Finalgegnerin Leylah Annie Fernandez. Letztere holte sich im Anschluss in Roland Garros den Titel, hat sich mittlerweile in der WTA-Weltrangliste mit Position 87 ganz ordentlich eingerichtet. Als mittlerweile 18-Jährige. Clara Tauson liegt aktuell auf Platz 139, wird aber nach der Woche von Lyon auf jeden Fall mindestens 20 Ränge besser dastehen.

Sollte Tauson das Turnier gewinnen, könnte es sogar unter die besten 100 Spielerinnen der Welt gehen. Und wer würde dem dänischen Teenager dies nach den Vorstellungen gegen Ekaterina Alexandrova, die Nummer eins des Turniers, und vor allem jener im Viertelfinale gegen Camila Giorgi am Freitag nicht zutrauen? 6:3 und 6:1 gewann Tauson das Kräftemessen mit der Italienerin, spielt damit in der Vorschlussrunde gegen Paula Badosa, die sich gegen Kristina Mladenovic in drei Sätzen behaupten konnte.

Erstmals so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat Clara Tauson im vergangenen Jahr in Roland Garros: Damals besiegte sie nach überstandener Qualifikation in Runde eins Jennifer Brady mit 9:7 im dritten Satz, danach war der Tank allerdings leer. Gegen Danielle Collins kam das Aus, Tauson ging zurück auf die ITF-Tour. Wo sie in diesem Jahr auch schon einen Titel in Altenkirchen geholt hat.

Das zweite Halbfinale bestreiten Lokalmatadorin Fiona Ferro, die bei ihrem 2:6, 6:1 und 6;3 gegen Clara Burel eine weitere Teenagerin aus dem Turnier warf. Ferro spielt nun gegen Viktorija Golubic.