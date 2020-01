WTA: Madison Keys und Karolina Pliskova im Endspiel von Brisbane

Karolina Pliskova fehlt noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung in Brisbane. Die Tschechin schlug nach Abwehr eines Matchballes Naomi Osaka und trifft am Sonntag auf Madison Keys.

von tennisnet.com

© Getty Images Madison Keys steht in Brisbane im Endspiel

65 Minuten nahm der erste Satz zwischen Naomi Osaka und Karolina Pliskova in Anspruch - dann segelte ein Vorhandball der Tschechin ins Aus. Und Osaka hatte ein dramatisches Tiebreak mit 12:10 für sich entschieden. Pliskova ließ indes nicht locker, holte sich ihrerseits den zweiten Durchgang in der Kurzentscheidung. Nachdem sie zuvor bereits einen Matchball abgewehrt hatte.

Im insgesamt fünften Match der beiden Spielerinnen, dem ersten seit den Australian Open 2019, legte Pliskova im dritten Satz dann von Beginn an vor. Und wehrte alle Comeback-Versuche von Osaka ab, die sich nach einer Spielzeit von 2:48 mit 7:6 (10), 6:7 (3) und 3:6 geschlagen geben musste. Damit ist Pliskova nur einen Sieg von der Titelverteidigung entfernt. Im vergangenen Jahr hatte sie im Endspiel Lesia Tsurenko besiegt.

Im ersten Halbfinale hatte Madison Keys gegen Petra Kvitova ein starkes Comeback hingelegt: Kvitova führte nach gewonnenem ersten Satz auch in Durchgang zwei schon mit einem Break, bevor die US-Amerikanerin sechs Spiele in Folge gewann. Am Ende setzte sich Keys mit 3:6, 6:2 und 6:3 durch.

