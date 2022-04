WTA Madrid: Angelique Kerber sagt Start in der spanischen Hauptstadt ab

Angelique Kerber wird das WTA-1000-Turnier in Madrid aufgrund einer Erkältung verpassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.04.2022, 20:35 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber wird nicht in Madrid aufschlagen

Angelique Kerber wird beim WTA-1000-Turnier in Madrid nicht an den Start gehen. Das wurde am Montagabend bekannt. Wie tennisnet.com erfuhr, hat die Deutsche aktuell mit einer Erkältung zu kämpfen. Ihre Teilnahme beim am 9. Mai beginnenden Event in Rom soll aber nicht gefährdet sein.

Die Erkrankung stellt für Kerber in einer ohnehin schon durchwachsenen Saison den nächsten Rückschlag dar. Zu Saisonbeginn hatte sie - auch von den Nachwirkungen einer Corona-Infektion geplagt - bei den Australian Open in Runde eins verloren, insgesamt hält die dreifache Grand-Slam-Siegerin in der laufenden Spielzeit bei nur zwei Siegen.

Zuletzt hatte Kerber beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart in Runde eins gegen Anett Kontaveit verloren. Die Estin sagte ihren Start in Madrid indes ebenso ab wie die Weltranglistendritte Barbora Krejcikova.

Die Entry List in Madrid