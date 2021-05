WTA Madrid: Aryna Sabalenka powert sich ins Finale gegen Barty

Aryna Sabalenka hat ihre starke Form bestätigt und ist mit einem glatten Sieg ins Finale von Madrid eingezogen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 22:19 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Aryna Sabalenka

Sabalenka schlug im zweiten Halbfinale Anastasia Pavlyuchenkova mit 6:2 und 6:3 und zog damit ins Endspiel des WTA-1000er-Turniers ein. Sie trifft dort auf Ashleigh Barty, die sich am Mittag gegen Paula Badosa durchgesetzt hatte.

Die Weltranglisten-Siebte überzeugte erneut mit teils brachialem Tennis, sie hatte im bisherigen Turnierverlauf in vier Matches nur 13 Spiele abgegeben.

Gegen Pavlyuchenkova führte die Belarussin bereits mit 6:2 und 5:0, dann holte Pavlyuchenkova noch mal auf und machte drei Spiele am Stück. Danach packte Sabalenka - mit neuen Bällen ausgestattet - noch mal die volle Power aus. 21 Winner bei nur 11 Fehlern ohne Not lag sie gut im positiven Bereich.

Finale in Madrid: Sabalenka kriegt Revanche gegen Barty

Für Pavlyuchenkova, aktuell Weltranglisten-41., war Madrid dennoch ein voller Erfolg: Sie hatte auf dem Weg ins Halbfinale Madison Keys, Karolina Pliskova, Jennifer Brady und Karolina Muchova ausgeschaltet.

Sabalenka kommt im Finale von Madrid damit zur Revanche: Gegen Barty hatte sie am vergangenen Sonntag das Endspiel des Porsche Tennis Grand Prix verloren, war dort nach gewonnenem ersten Durchgang körperlich jedoch nicht mehr auf der Höhe. Auch in Miami war Barty im Duell der beiden in drei Sätzen am Ende die Siegerin.