WTA Madrid: Ashleigh Barty erste Finalistin

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat als erste Spielerin das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid erreicht. Barty bezwang Paula Badosa mit 6:4 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 14:51 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty steht in Madrid im Endspiel

Mit einem Ass schloss Ashleigh Barty das erste Halbfinale beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid gegen Paula Badoas ab - und setzte damit ihre beeindruckende Spielzeit 2021 fort. Barty hatte zuletzt die beiden Turniere in Miami (auf Hartplatz) und Stuttgart (in der Halle auf Sand) gewonnen. Und steht nun also auch in der spanischen Hauptstadt kurz vor dem Titelgewinn. Im Endspiel trifft die Australierin entweder auf Aryna Sabalenka oder Anastasia Pavlyuchenkova.

Barty hatte in Charleston gegen Badosa verloren, übrigens mit demselben Ergebnis, mit dem sie sich nun in der Caja Magica den Finalplatz holte.

