WTA Madrid: Caroline Wozniacki und Simona Halep erhalten Wildcards

Caroline Wozniacki und Simona Halep stehen beim WTA-1000-Turnier in Madrid dank Wildcards im Hauptfeld.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.04.2024, 21:56 Uhr

© Getty Images Caroline Wozniacki (l.) und Simona Halep werden in Madrid aufschlagen

Das WTA-1000-Turnier in Madrid bekommt prominenten Zuwachs: Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, erhielten die beiden ehemaligen Weltranglistenersten Caroline Wozniacki und Simona Halep eine Wildcard für die Veranstaltung in der spanischen Hauptstadt.

Halep, die nach ihrer Dopingsperre erst vor Kurzem in Miami auf die Tour zurückkehrte, konnte das Turnier in der Caja Magica sowohl 2016 als auch 2017 für sich entscheiden. Wozniacki erreichte im Jahr 2009 das Finale und wird erstmals seit 2019 wieder in Madrid aufschlagen.

Wozniacki und Halep kämpfen aktuell um die Rückkehr in die Weltspitze. Während die Australian-Open-Siegerin von 2018 - damals siegte Wozniacki im Endspiel gegen Halep - im Ranking nur mehr auf Rang 126 liegt, findet sich die Rumänin nicht zuletzt aufgrund ihrer Dopingsperre auf Platz 1143 wieder. Brisant: Wozniacki hatte die Veranstalter des Turniers in Miami für die Wildcard-Vergabe an Halep scharf kritisiert.

In Madrid gingen die beiden ersten Wildcards auf Herrenseite unterdessen an den Japaner Kei Nishikori sowie die spanische Nachwuchshoffnung Martín Landaluce. Das Combined Event findet vom 23. April bis 5. Mai statt.