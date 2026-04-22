WTA Madrid: Eva Lys scheitert in Runde eins

Eva Lys muss auf ihrem Weg zurück zu alter Klasse eine weitere frühe Niederlage verkraften. Die 24-Jährige, die nach einer Knieverletzung um den Anschluss an die Weltspitze kämpft, verlor beim Tennisturnier in Madrid in der ersten Runde mit 4:6, 3:6 gegen die Chinesin Zhang Shuai.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.04.2026, 13:05 Uhr

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© Getty Images Eva Lys ist in Madrid in Runde eins gescheitert

Nach ihrem Comeback im März war es die vierte Niederlage im fünften Match. Nur beim Hallenturnier in Stuttgart hatte Lys zuletzt ihr Auftaktspiel überstanden.

Vor der Hamburgerin war bereits Tatjana Maria (Bad Saulgau) in Madrid ausgeschieden. Aus deutscher Sicht ist damit nur noch Laura Siegemund (Metzingen) im Turnier. Die deutsche Nummer eins trifft nach ihrem Auftaktsieg in der zweiten Runde auf die frühere French-Open- und Wimbledon-Finalistin Jasmine Paolini aus Italien.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid