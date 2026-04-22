WTA: Ons Jabeur bringt ersten Sohn zur Welt

Ons Jabeur hat ihren ersten Sohn Elyan zur Welt gebracht. Das gab die Tunesierin in den sozialen Medien bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.04.2026, 13:06 Uhr

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© Getty Images Ons Jabeur hat sich in die Mutterriege auf der WTA-Tour eingereiht

Die feine Klinge von Ons Jabeur fehlt auf der WTA-Tour sehr, keine Frage. Aber die Tunesierin hat halt schlichtweg Wichtigeres zu tun: Denn vor wenigen Tagen hat Jabeur verkündet, dass sie Mutter geworden ist. Ihr erstes Kind ist ein Junge und hört auf den Namen Elyan Kammoun. Jabeur hat es sportlich ja bis auf Position zwei der WTA-Charts geschafft - und stand zwei Mal im Endspiel von Wimbledon.

Die jüngere Vergangenheit ist für Ons Jabeur allerdings nicht erfreulich verlaufen. Immer wieder hatten ihr Verletzungen zu schaffen gemacht. Im vergangenen Jahr musste sie etwa in Wimbledon schon im ersten Match aufgeben.

Dennoch wird sie wohl ein Comeback versuchen. Erfolgreiche Vorbilder gibt es ja in jüngster Zeit einige auf der WTA-Tour: Naomi Osaka oder Belinda Bencic etwa. Und allen voran Elina Svitolina, die eine herausragende Spielzeit 2026 hinlegt.