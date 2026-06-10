WTA Queen's Club: Siegemund scheitert in Runde zwei gegen Anisimova

Laura Siegemund ist beim WTA 500er-Turnier im Londoner Queen's Club in der zweiten Runde ausgeschieden. Gegen die im Turnier an Position zwei gesetzte Amanda Anisimova unterlag die deutsche Nummer eins mit 1:6 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2026, 16:48 Uhr

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© Getty Images Laura Siegemund bringt sich im Queen's Club in Rasenform.

Nach einem Sieg gegen die Britin Francesca Jones am Dienstag, ist das Rasenturnier im Queen's Club nach dem zweiten Match für Laura Siegemund beendet. Die 44. des WTA-Rankings unterlag Amanda Anisimova dabei klar und deutlich.

Die US-Amerikanerin Amanda Anisimova, in Runde eins noch mit einem Freilos bedacht, gab nach Matchbeginn schnell den spielerischen Ton an. Nach dem zweiten Aufschlagspiel sollte Laura Siegemund kein Spiel mehr im ersten Satz auf das Scoreboard bringen. Auch eine Regenpause beim Stand von 1:5 sollte den Satzrückstand nicht mehr abwenden können.

Anisimova kennt keine Gnade

Im zweiten Durchgang setzte die Weltranglistenfünfte ihren Lauf dann ungebremst fort. Die ersten beiden Spiele des zweiten Satzes gingen ebenfalls an die 24-Jährige, die zum Abschluss des Matches dann nochmal mit einem weiteren Break zuschlagen sollte. Nur 66 Minuten standen nach Ende der Begegnung als Nettospielzeit auf dem Scoreboard.

Die Vorjahresfinalistin trifft im Viertelfinale auf Landsfrau Iva Jovic. Die derzeit 19. der WTA-Charts nahm am Nachmittag Aleandra Eala in zwei Sätzen mit einem deutlichen 6:2 und 6:2 aus dem Turnier.

Als letzte deutsche Spielerin ist nun noch Tatjana Maria im Turnier verblieben. Die als Titelverteidigerin im Queen's Club angetretene Maria trifft in ihrer Zweitundenpartie allerdings auf die topgesetzte Elena Rybakina.