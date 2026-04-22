WTA Madrid live: Eva Lys vs. Zhang Shuai im TV, Livestream und Liveticker

Eva Lys trifft in der ersten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid aif Zhang Shuai aus China. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.04.2026, 07:12 Uhr

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© Getty Images Eva Lys startet in Madrid gegen Zhang Shuai

Für Eva Lys geht es darum , nach einem verletzungsgeplagten Beginn der Saison wieder langsam in Tritt zu kommen. Zuletzt in Stuttgart hat dies mit dem Auftakterfolg gegen Paula Badosa schon ganz gut funktioniert.

Sollte die Hamburgerin das Match gegen Zhang Shuai gewinnen, würde in Runde zwei eine spannende Aufgabe warten: nämlich Madison Keys, die Australian-Open-Siegerin von 2025.

Lys vs. Zhang - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Eva Lys und Zhang Shuai gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid