WTA Madrid live: Iga Swiatek vs. Aryna Sabalenka im Livestream und Liveticker

Iga Swiatek und Aryna Sabalenka vestreiten das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid. Das Match gibt es ab jetzt live im Livestream in der Tennischannel-App und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2023, 13:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Aryna Sabalenka und Iga Swiatek treffen zum achten Mal aufeinander

Es wird die achte Begegnung zwischen den beiden Führenden in der WTA-Weltrangliste werden, Swiatek hat bei den bisherigen die Nase mit 5:2-Siegen vorne. Aber: IN Madrid hat Aryna Sabalenka schon einmal den Titel geholt, nämlich 2021. Und: Die Höhenlage in der Caja Magica kommt eher der Belarussin zugute.

Swiatek vs. Sabalenka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka gibt es ab jetzt live im Livestream in der Tennischannel-App.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid