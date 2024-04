WTA Madrid Open: Osaka zieht souverän in die zweite Runde

Naomi Osaka legte eine souveräne Leistung hin sicherte sich ihr Ticket in die zweite Runde mit einem 6:4 und 6:1-Sieg. Paula Badosa scheiterte in drei Sätzen an Jessica Maneiro.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 15:08 Uhr

© Getty Images

Naomi Osaka startete ohne Probleme und mit einem starken Auftritt in das Masters-1000-Turnier in Madrid. Im ersten Satz musste sich die Japanerin erst zurechtfinden. Ihr gelang schließlich das Break und somit sicherte sie sich den ersten Satz mit 6:4. Im zweiten Satz machte die ehemalige Weltranglistenerste nunmehr alles richtig und ihre belgische Gegnerin Greet Minnen hatte kaum noch eine Chance. Osaka verwandelte den ersten Matchball und zieht somit in die zweite Runde der Madrid Open ein. Als nächstes trifft die vierfache Grand-Slam-Gewinnerin auf die an 15 gesetzte Liudmilla Samsonova.

Paula Badosa scheitert in der ersten Runde

Paula Badosa musste sich nach drei hart umkämpften Sätzen gegen ihre spanische Kollegin mit 6:2, 3:6 und 3:6 geschlagen geben. Badosa, die ehemalige Nummer zwei der Welt, ist nun schon seit fast einem Jahr von Verletzungen geplagt. Die Spanierin steht momentan auf Platz 101 der Weltrangliste.

