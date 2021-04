WTA Madrid: Simona Halep strauchelt zum Sieg, Karolina Pliskova schlägt Cori Gauff

Simona Halep ist beim WTA-1000-Turnier in Madrid durch einen am Ende mühevollen Sieg gegen Sara Sorribes Tormo in die zweite Runde eingezogen. Auch Karolina Pliskova hatte in ihrer Auftaktpartie zu kämpfen, gewann gegen Cori Gauff letztlich aber in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.04.2021, 21:02 Uhr

Es sah alles nach so einem entspannten Arbeitstag für Simona Halep aus: Die Weltranglistendritte führte gegen Wildcard-Inhaberin Sara Sorribes Tormo mit 6:0 und 5:1 und steuerte in Madrid einem äußerst lockeren Auftaktsieg entgegen. Doch plötzlich riss bei der Rumänin der Faden, ihre spanische Kontrahentin konnte zum 5:5 ausgleichen. Der erste Schritt für Sorribes Tormo in Richtung wundersames Comeback war getan, den zweiten wusste Halep jedoch zu verhindern. Dank zweier Spielgewinne in Folge löste die 29-Jährige doch noch ihr Zweitrundenticket.

Noch deutlich härter zu kämpfen hatte die an Position sechs gesetzte Karolina Pliskova. Die Tschechin verlor gegen Youngster Cori Gauff den ersten Durchgang, wusste die Partie aber zu drehen und setzte sich schlussendlich mit 5:7, 6:3 und 6:2 durch. Sie trifft nun auf Anastasia Pavlyuchenkova, die Madison Keys in zwei Sätzen aus dem Turnier nahm.

Der Sieg der Russin war eine der wenigen Überraschungen am Freitag. Die gesetzten Spielerinnen blieben am zweiten Hauptfeld-Tag gleich gänzlich makellos: Jennifer Brady (vs. Venus Williams), Victoria Azareka (vs. Ekaterina Alexandrova) und Elise Mertens (vs. Shuai Zhang) entschieden ihre Erstrundenbegegnungen allesamt für sich.

Schon zuvor hatten sich Naomi Osaka, Aryna Sabalenka und Maria Sakkari in ihren Auftaktpartien durchgesetzt.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid