WTA Madrid: Tapfer kämpfende Lys unterliegt Pegula in 2 Sätzen

Trotz einer couragierten Leistung musste sich die Hamburgerin Eva Lys in Madrid der Weltranglisten-3. Jessica Pegula aus den USA in der zweiten Runde des WTA-1000er-Turniers in zwei Sätzen geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.04.2025, 20:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Trotz aller Gegenwehr musste sich Eva Lys in Madrid der Weltranglisten-3. Jessica Pegula geschlagen geben.

Mit ihrem souveränen Auftakt-Erfolg gegen die serbische Qualifikantin Teodora Kostovic erspielte sich die Hamburgerin Eva Lys ein Zweitrunden-Duell gegen die Weltranglisten-3. Jessica Pegula. Als es zu Beginn nach dem abgegebenen Aufschlagspiel von Lys nach einem Blitzstart für die Favoritin aussah, konterte die Hamburgerin mit dem direkten Re-Break und mischte bei dem intensiven Schlagabtausch von der Grundlinie munter mit. Dennoch zeigte die 31-jährige Pegula ihre gewohnt solide Performance und zog auf 4:2 davon. Nachdem die deutsche Billie-Jean-King-Cup-Spielerin im Folgespiel die Chance zur Verkürzung verpasste, servierte die US-Amerikanerin den Satz nach Abwehr dreier Break-Möglichkeiten der Deutschen zum 6:2-Satzgewinn aus, der sich deutlicher als der Verlauf anhörte.

Nach ausgeglichenem Start fiel das erste Momentum des zweiten Akts im dritten Spiel auf die Seite von Pegula. Erst konnte Lys bei eigenem Aufschlag zwei Break-Chancen abwehren, verpasste dann aber selbst drei Möglichkeiten zum Spielgewinn, ehe sie ihr Service doch noch abgeben musste. Mit all ihrer Routine baute Pegula ihren Vorsprung auf 4:1 aus. Auch einen zwischenzeitlichen Aufschlagverlust konterte die achtfache WTA-Titelträgerin direkt mit dem Re-Break, um im Anschluss zum Matchgewinn aufzuschlagen. Ohne Punktverlust besiegelte sie im letzten Spiel den 6:2, 6:2-Erfolg nach 72 Minuten.

In der dritten Runde sieht sich die Weltranglisten-3. der Japanerin Moyuka Uchijima gegenüber, die sich mit einem Comeback-Sieg gegen die dreifache Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur aus Tunesien mit 1:6, 6:4, 6:3 durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid