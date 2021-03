WTA Masters Miami: Kerber scheitert an Azarenka, Halep gibt w.o.

Angelique Kerber musste sich in der zweiten Runde des WTA-1000-Events von Miami Victoria Azarenka geschlagen geben. Ebenfalls raus sind Simona Halep, die ihr Antreten verletzungsbedingt absagen musste, und Iga Swiatek. Elina Switolina hingegen steht im Achtelfinale.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 21:50 Uhr

Angelique Kerber traf in der zweiten Runde von Miami auf Victoria Azarenka

Dabei war Angelique Kerber so gut in das Duell mit ihrer Angstgegnerin Victoria Azarenka gestartet. Die Deutsche schaffte das frühe Break, das die Bemerin auch zu bestätigen wusste. Azarenka jedoch kam zurück, schaffte das Rebreak und erspeilte sich beim Stand von 5:5 selbst den Breakvorteil, welchen die Dame aus Belarus auch zum Satzgewinn transportieren konnte. Das sollte für Kerber die Niederlage bedeuten, Auch Satz zwei ging mit 6:2 an Azarenka, die nun auf die Weltranglistenerste Ash Barty trifft.

Ebenfalls im Achtelfinale steht die Mitfavoritin Elina Switolina. Die Ukrainerin musste in ihrem Zweitrundenduell mit der Russin Ekaterina Aleksandrova vor allem im ersten Satz hart arbeiten, entschied diesen schließlich aber doch mit 7:1 im Tiebreak für sich. Durchgang zwei ging der Nummer fünf des Turniers dann schon weitaus leichter von der Hand, mit 6:4 machte Switolina den Aufstieg ins Achtelfinale perfekt.

Halep muss w.o. geben

An diesem Tennissamstag in Miami gab es unterdessen zwei durchaus große Überraschungen zu vermelden. Zum einen musste die Nummer drei des Turniers, die Rumänin Simona Halep, ihr Antreten für ihr Zweitrundenduell mit Anastasija Sevastova verletzungsbedingt absagen."Es tut mir sehr leid, dass ich aus dem Einzel und Doppel hinausziehen muss, aber meine Verletzung lässt mich nicht wie geplant spielen", erklärte Halep in einem Statement.

Zum anderen musste die amtierende French-Open-Titelträgerin Iga Swiatek überraschend die Segel streichen. Die Polin unterlag Ana Konjuh in drei Sätzen. Die 19-Jährige war zuletzt in Dubai in der zweiten Runde an Garbine Muguruza gescheitert, hat 2021 aber bereits einen Titelgewinn vorzuweisen. In Adelaide obsiegte die Polin im Endspiel gegen Belinda Bencic.

