WTA Miami: Aryna Sabalenka - die Talfahrt geht ungebremst weiter

Mit Aryna Sabalenka ist beim WTA-Tour-1000-Turnier die Nummer eins schon im ersten Match gescheitert. Für die Belarussin läuft es 2022 einfach noch nicht rund.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2022, 08:00 Uhr

© Getty Images Für Aryna Sabalenka läuft es 2022 noch nicht

Immerhin war Aryna Sabalenka mit ihrem 4:6 und 4:6 gegen Irina Camelia Begu in guter Gesellschaft. Denn auch die Nummer drei in Miami, Anett Kontaveit, musste schon in ihrem ersten Match die Segel streichen. Die Estin unterlag Ann Li aus den USA mit 0:6, 6:3 und 4:6. Für Li war es der erste Sieg gegen eine Frau aus den Top Ten überhaupt. Und auch für US-Open-Siegerin Emma Raducanu läuft es nicht rund: Die Britin verlor nach gutem Start gegen Katerina Siniakova noch in drei Sätzen.

Der Leistungsabfall von Sabalenka ist allerdings bemerkenswert. Die 23-Jährige aus Minsk hatte die Saison als größte Herausforderin von Ashleigh Barty begonnen, mittlerweile ist sie auf Platz fünf in der WTA-Weltrangliste zurückgefallen. Die Anwartschaft auf die Thronfolge nach dem Rücktritt Bartys verfolgen nun andere - Iga Swiatek etwa oder Paula Badosa.

Niederlage gegen Swiatek in Doha

Sabalenka muss erst einmal wieder ihre Form finden. Zuletzt in Indian Wells unterlag sie der Italienerin Jasmina Paolini ebenso im ersten Match wie nun eben Begu in Miami. Davor steht immerhin das Viertelfinale in Doha in der Bilanz, da war gegen die spätere Siegerin Swiatek aber nichts zu holen.

Ihren letzten richtig großen Auftritt hatte Sabalenka wohl bei den US Open im vergangenen Spätsommer. Da stand die erste Finalteilnahme bei einem Major kurz bevor, die Niederlage gegen Leylah Fernandez kam unerwartet. Und war mehr den eigenen Fehlern von Sabalenka geschuldet als den direkten Punkten von Fernandez. Aber vielleicht kommt der nun anstehende Wechsel auf Sand Aryna Sabalenka ja gelegen: Auf Asche hat sie ihren bislang letzten Turniersieg gefeiert, im vergangenen Jahr in Madrid.

In Miami dagegen ist die obere Tableau-Hälfte nun extrem offen. Was einer anderen Spielerin, die ebenfalls ihre Probleme hat, eine Chance geben könnte: Naomi Osaka, die nach dem sicheren 6:2 und 6:3 gegen Angeilque Kerber in der dritten Runde steht.

Hier das Einzel-Tableau in Miami