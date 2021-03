WTA Miami: Ashleigh Barty schlägt Victoria Azarenka, Elina Svitolina dreht Match gegen Petra Kvitova

Ashleigh Barty und Elina Svitolina stehen im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers von Miami. Beide mussten in der Runde der letzten 16 aber hart für ihre Siege kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.03.2021, 19:34 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Ashleigh Barty schlug Victoria Azarenka in drei Sätzen

Ashleigh Barty kommt bei ihrem ersten internationalen Turnierauftritt seit über einem Jahr immer besser in Schuss: Nachdem sich die Weltranglisterste in der zweiten Runde des WTA-1000-Events von Miami gegen Kristina Kucova noch mit einem Matchball konfrontiert gesehen hatte, steht sie in Florida mittlerweile im Viertelfinale.

Im Achtelfinale setzte sich die Australierin in drei Sätzen gegen Victoria Azarenka durch. Die ersten beiden Durchgänge gingen jeweils klar an eine der Spielerinnen, im alles entscheidenden dritten Abschnitt markierte dann das fünfte Spiel die Vorentscheidung: Barty wehrte zwei Breakbälle ihrer Kontrahentin ab und gab in weiterer Folge kein Spiel mehr ab. Nach dem 6:1, 1:6 und 6:2-Erfolg trifft die 24-Jährige in der Runde der letzten Acht auf Aryna Sabalenka oder Marketa Vondrousova.

Svitolina siegt nach Achterbahnfahrt

Ebenfalls im Viertelfinale steht Elina Svitolina. Die Ukrainerin drehte ihr Achtelfinalmatch gegen Petra Kvitova nach verlorenem Startsatz und behauptete sich schlussendlich in drei umkämpften Durchgängen. Dabei begann die Tschechin, die in ihren bisherigen beiden Partien in Miami nur sieben Spiele abgegeben hatte, furios und sicherte sich Abschnitt eins mit 6:2.

Danach fand Svitolina aber immer besser in die Partie: Ab 4:5 aus ihrer Sicht im zweiten Satz gingen sechs Game in Folge an die Ukrainerin, bevor Kvitova ein Comeback startete und im dritten Satz mit 4:3 in Führung ging. Die nächsten beiden Spiele ging dann wieder an Svitolina, ausservieren konnte die Weltranglistenfünfte aber erst im zweiten Versuch: Nach etwas weniger als 2:30 Stunden Spielzeit stand der 2:6, 7:5 und 7:5-Sieg der 26-Jährigen fest. Sie bekommt es nun mit Anastasija Sevastova oder Ana Konjuh zu tun.

Hier geht´s zum Damen-Draw von Miami!