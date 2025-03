WTA Miami: Coco Gauff - In der Ruhe liegt die Kraft

Coco Gauff blickt auf enttäuschende Wochen zurück. Beunruhigt ist die US-Amerikanerin deswegen aber nicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.03.2025, 16:54 Uhr

© Getty Images Coco Gauff will in Miami angreifen

Eigentlich verlief der Saisonstart für Coco Gauff ja durchaus plangemäß. Mit dem Turniersieg beim United Cup sowie dem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open schloss die US-Amerikanerin umgehend an jene starke Form an, die sie am Ende der abgelaufenen Saison zum Triumph bei den WTA Finals in Riad geführt hatte.

Seit dem Major-Event in Melbourne ist bei Gauff aber der Wurm drin. In Doha und Dubai verlor die Weltranglistendritte zweimal ihre Auftaktpartie, in Indian Wells erreichte sie immerhin das Achtelfinale. Von ihren zuletzt schwachen Resultaten will sich die 21-Jährige aber nicht beirren lassen. “Ich bin sehr ruhig. Ehrlich gesagt bin ich mit den jüngsten Ergebnissen nicht zufrieden, aber so etwas passiert nun einmal. In meiner gesamten Karriere hatte ich Höhen und Tiefen”, erklärte Gauff vor Beginn des WTA-1000-Turniers in Miami.

“Wenn ich nicht zu den fünf besten Spielern gehörte, würden wir nicht darüber reden. Das ist das Problem, wenn man an der Spitze steht. Es wird erwartet, dass man gewinnt, und auch ich erwarte, dass ich gewinne”, meinte Gauff, die in Miami zum Auftakt auf Petra Kvitova oder Sofia Kenin trifft.

Zudem betonte Gauff, dass sie im Alter von 21 Jahren auch noch Fehler machen dürfe. Dennoch strebe sie naturgemäß nach Perfektion. “Es gibt eine Menge Dinge, die ich noch erreichen möchte. Ich würde sagen, ich bin glücklich mit dem, was ich erreicht habe, aber nicht zufrieden”, so die US-Open-Siegerin von 2023.

