WTA Straßburg: Elena Rybakina holt sich zusätzliche Spielpraxis vor den French Open

Elena Rybakina wird in der kommenden Woche dank einer Wildcard beim WTA-500-Turnier in Straßburg aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.05.2025, 17:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elena Rybakina geht in Straßburg an den Start

Viel Spielpraxis hat Elena Rybakina in der laufenden Sandplatzsaison wahrlich noch nicht gesammelt. Sowohl in Madrid als auch in Rom setzte es für die Wimbledon-Siegerin von 2022 in der dritten Runde das Aus, insgesamt hat sie in diesem Jahr erst acht Sätze auf Asche absolviert. Nur allzu logisch also, dass Rybakina vor den French Open in Paris (25. Mai bis 8. Juni) noch etwas mehr in den Wettkampfmodus kommen will.

Aus diesem Grund hat die Kasachin eine Wildcard für das WTA-500-Turnier in Straßburg (18. bis 24. Mai) angenommen. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Rybakina wird nach 2018 und 2020, als sie das Finale erreichte, bereits zum dritten Mal in Straßburg an den Start gehen.

Rybakina 2025 noch ohne Titel

In Straßburg wartet auf die 25-Jährige durchaus namhafte Konkurrenz. So haben unter anderem die Top-Ten-Spielerinnen Jessica Pegula, Paula Badosa und Emma Navarro ihr Kommen zugesagt. Australian-Open-Siegerin Madison Keys wird ihren Titel aus dem Vorjahr unterdessen nicht verteidigen.

Rybakina konnte im Kalenderjahr 2025 noch keinen Titel holen. Aufgrund ihrer verkorksten Saison liegt die Kasachin, deren Coach Stefano Vukov im Februar von der WTA offiziell suspendiert wurde, in der Weltrangliste aktuell nur mehr auf Platz zwölf.

Auch eine weitere ehemalige Grand-Slam-Siegerin hat sich für Straßburg angemeldet: Emma Raducanu möchte ihre aufsteigende Form bestätigen.