WTA: Rybakina-Coach Vukov nun offiziell suspendiert

Stefano Vukov, der Ex-Coach von Elena Rybakina, wurde nach einer Untersuchung der WTA nun offiziell suspendiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2025, 18:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefano Vukov bleibt weiterhin suspendiert

Elena Rybakina spielt in der laufenden Woche wie die meisten WTA-Asse beim 1000er in Doha. Allerdings nicht mit jenem Coach, den sie gerne an ihrer Seite wüsste. Und das wird auch mittelfristig so bleiben. Denn die WTA bestätigte nach einer internen Untersuchung, dass die Suspendierung von Stefano Vukov bestehen bleibt. Bislang war diese lediglich provisorisch gewesen.

Vukov hat die Möglichkeit, gegen die Sperre Einspruch einzulegen. Tiefer gehende Begründungen für die Suspendierung wollte die WTA nicht nennen. The Athletic will aber herausgefunden haben, dass es über verbale Fehltritte Vukovs hinaus auch noch die Vermutung gibt, dass der Trainer mitverantwortlich für die häufigen Erkrankungen und Verletzungen seines Schützlings gewesen sei. Und dass zwischen Vukov und Rybakina eine romantische Beziehung bestanden habe - grundsätzlich wohl nichts Außergewöhnliches.

Allerdings habe Stefano Vukov nach der Trennung im vergangenen Herbst gegen die Kein-Kontakt-Regel der WTA verstoßen.

Elena Rybakina wiederum hat zu keinem Zeitpunkt Vorwürfe gegen ihren Ex-Coach erhoben. Im Gegenteil: Die Wimbledon-Siegerin von 2022 wollte Vukov Anfang der Saison 2025 wieder in ihr Team zurückholen. Damals gab es allerdings auch gerade eine Probephase mit Goran Ivanisevic in der Rolle des Betreuers. Diese Zusammenarbeit wurde nicht fortgesetzt. Wohl auch, weil sie Ivanisevic über die geplante Rückholaktion von Stefano Vukov irritiert zeigte.