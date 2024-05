WTA Strasbourg: Keys lässt Collins im Endspiel keine Chance

Madison Keys hat mit einem überzeigenden 6:1 und 6:2 gegen Landsfrau Danielle Collins im Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Strasbourg ihren insgesamt achten Titel auf der WTA-Tour geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2024, 16:34 Uhr

© Getty Images Madison Keys ist in Strasbourg zum Titel gerauscht

Was für eine Vorstellung von Madison Keys. Die 29-jährige US-Amerikanerin ließ im Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Strasbourg Danielle Collins keine Chance, gewann nach einer Spielzeit von nur 72 Minuten mit 6:1 und 6:2. Für Keys war es des achte Championat auf der Tour, zuletzt hatte sie im vergangenen Jahr in Eastbourne den Titel geholt.

Danielle Collins andererseits verpasste ihren dritten Turniersieg in ihrer Abschiedssaison. Die ehemalige College-Größe hat 2024 schon in Miami und unmittelbar danach in Charleston reüssiert.

