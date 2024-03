WTA Miami: Danielle Collins lässt Caroline Garcia im Viertelfinale keine Chance

Danielle Collins ist durch einen klaren Zweisatzerfolg gegen Caroline Garcia ins Halbfinale des WTA-1000-Turniers von Miami eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.03.2024, 19:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Danielle Collins besiegte Caroline Garcia in zwei Sätzen

Danielle Collins hat im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers von Miami für eine kleine Überraschung gesorgt. Die Weltranglisten-53. gewann gegen die an Position 23 gesetzte Caroline Garcia glatt mit 6:3 und 6:2 und zog in Florida somit in die Vorschlussrunde ein.

Garcia hatte auf dem Weg in die Runde der letzten Acht unter anderem gegen Naomi Osaka und Coco Gauff gewonnen, war gegen Collins letztlich aber chancenlos. Die US-Amerikanerin, die ihre Karriere nach der Saison beenden wird, trifft im Semifinale nun auf Jessica Pegula oder Ekaterina Alexandrova.

Bereits am Dienstag (Ortszeit) hatten Elenea Rybakina und Victoria Azarenka ihre Halbfinaltickets gelöst. Das Frauen-Endspiel in Miami wird am Samstag über die Bühne gehen.

Das Einzel-Tableau in Miami