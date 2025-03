WTA Miami: Eala putzt Keys und lässt die Philippinen jubeln

Alexandra Eala hat als erste Spielerin von den Philippinen zwei Grand-Slam-Siegerinnen geschlagen. Eala besiegt Madison Keys in der dritten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami mit 6:4 und 6.2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2025, 21:44 Uhr

© Getty Images Alexandra Eala spielt in Miami groß auf

Nächste Überraschung durch Alexandra Eala. Die 19-Jährige von den Philippinen, die in der Rafa Nadal Academy in Manacor trainiert und mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen war, besiegte nach Jelena Ostapenko mit Madison Keys die zweite Grand-Slam-Siegerin in Folge. Ostapenko hatte ja 2017 in Rolaand-Garros triumphiert, Keys erst vor wenigen Wochen bei den Australian Open.

Eala bekommt es im Achtelfinale nun mit Paula Badosa zu tun. Die Spanierin, die in der Runde davor mit Victoria Mboko ein anderes Supertalent besiegen konnte, gewann gegen Clara Tauson mit 6:3 und 7:6 (3).

Relativ problemlos kam Iga Swiatek in die Runde der letzten 16 - wie auch in den 24 vorangegangenen 1000ern. Swiatek besiegte Elise Mertens mit 7:6 (2) und 6:1. Nächste Gegnerin der Polin wird Elina Svitolina sein, die mit einem 6:2, 3:6 und 6:2 gegen Karolina Muchova das Head-to-Head gegen die Tschechin auf 3:0 schraubte.

Hier das Einzel-Tableau in Miami

