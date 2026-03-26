WTA Miami: Erstes Finale der Saison für Coco Gauff

Coco Gauff lässt Karolina Muchova im Halbfinale von Miami keine Chance und sichert sich mit 6:1, 6:1 das erste Finalticket der laufenden Saison 2026.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 22:02 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff ist zurück auf der Siegerstraße

Für Karolina Muchova war es ein Match zum Vergessen. Dabei startete sie durchaus vielversprechend in die Partie: Coco Gauff gab gleich ihr erstes Aufschlagspiel ab. Doch was danach folgte, war ein ein kompletter Bruch im Spiel der Tschechin. Drei verlorene Aufschlagspiele in Folge kippten den Satz endgültig.

Zündungsprobleme mit Folgen

Das Auffälligste am ersten Satz war sicher Muchovas Fehleranfälligkeit. Sie fand weder ihren Rhythmus noch ihre Position auf dem Platz. Coco Gauff hingegen blieb fokussiert und kontrollierte die Ballwechsel vor allem über die Länge ihrer Grundschläge. Das Resultat: ein klares 6:1, und das in Windeseile.

Einseitiges Bild auch im zweiten Satz

Auch im zweiten Satz änderte sich wenig. Muchova kämpfte weiterhin mit Timing und Bewegung, während Gauff das Match mit variantenreichen Grundschlägen fest im Griff hatte. Zwei weitere Breaks brachten die Amerikanerin schnell mit 4:0 in Front.

Kurzes Zittern, klare Antwort

Erst dann setzte Muchova ein kleines Lebenszeichen: Sie verkürzte auf 1:4 und erspielte sich im darauffolgenden Game sogar zwei Breakchancen. Kurzzeitig schlichen sich bei Gauff nämlich überraschende Unsicherheiten ein – insbesondere beim Aufschlag, der mit zwei Doppelfehlern in diesem Game erneut ihre aktuell größte Schwachstelle offenbarte.

Befreiungsschlag Richtung Finale

Trotz wackelnder Nerven behielt Gauff die Übersicht, entschärfte die kritische Situation und stellte auf 5:1. Dieses Game erwies sich als Knackpunkt, denn ein weiteres Break hätte Muchova zumindest die Chance gegeben, Gauff beim Ausservieren unter Druck zu setzen. Stattdessen machte die US-Amerikanerin mit einem Break zum 6:1 den Sack zu und beendete damit eine lange Durststrecke. Erstmals seite den Wuhan Open im Oktober steht sie wieder in einem Finale.

Dort wartet nun entweder mit Aryna Sabalenka oder Elena Rybakina eine ganz besondere Herausforderung.

Hier das Einzeltableau der Damen in Miami