WTA Miami: Es wird ein bisschen heller für Coco Gauff

Coco Gauff hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Belinda Bencic das Halbfinale beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami erreicht. Ein dringend notwendiges Erfolgserlebnis.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.03.2026, 09:06 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff steht in Miami zum ersten Mal im Halbfinale

Panik ist im Fall von Coco Gauff natürlich niemals angebracht, dazu ist die US-Amerikanerin auch mit sich selbst zu sehr im Renen. Aber hier und da ein kleines (oder auch größeres) Erfolgserlebnis - warum denn nicht? In Miami könnte Gauff jedenfalls schon jetzt einigermaßen zufrieden Bilanz ziehen. Denn nach dem 6:3, 1:6 und 6.3 gegen Belinda Bencic steht sie im Halbfinale.

Das ist nun insofern erstaunlich, als dass Gauff eigentlich gar nicht starten wollte, weil sie sich in Indian Wells leicht verletzt hatte. Eine schöne Parallele zu Jakub Mensik im vergangenen Jahr übrigens. Da hatte der Tscheche in Miami ja nur deshalb nicht zurückziehen können, weil der Turnierarzt nicht auffindbar war. Danach gewann Mensik das Turnier. Das ist Coco Gauff eigentlich auch zuzutrauen, zumal im Halbfinale jetzt Karolina Muchova als Gegnerin wartet.

Sabalenka und Rybakina wieder auf Kollisionskurs

Gegen die Tschechin hat Gauff alle fünf bisherigen Matches gewonnen, zuletzt haben sich die beiden im Achtelfinale der Australian Open getroffen. Muchova konnte sich im Viertelfinale in einem sehr engen Match gegen Victoria Mboko durchsetzen. Die untere Tableau-Hälfte ist ja dadurch etwas offener geworden, dass Iga Swiatek schon in ihrem ersten Match die Segel streichen musste.

„Oben“ dagegen läuft es auf den nächsten Clash der beiden aktuell besten Spielerinnen der Welt hinaus, nämlich Aryna Sabalenka und Elena Rybakina. Zunächst stehen heute aber n och die Viertelfinal-Aufgaben an. Sabalenka ist gegen Hailey Baptiste haushohe Favoritin, bei Rybakina gegen Jessica Pegula könnte es schon ein bisschen enger zugehen. Genau diese Begegnung gab es auch im Viertelfinale von Indian Wells. Und da gewann Rybakina in zwei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



