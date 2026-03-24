WTA Miami: Erstes Halbfinale in Miami! Muchova knackt starke Mboko

Karolina Muchova hat im Viertelfinale beim WTA-1000er-Turnier in Miami gegen Victoria Mboko gewonnen. Die Tschechin siegte in einer engen Partie 7:5, 7:6(5) und steht damit als erste Spielerin des Turniers im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 21:50 Uhr

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© Getty Images Karolina Muchova steht erstmals im Halbfinale von Miami.

Der erste Satz ging an die etwas nervenstärkere Karolina Muchova, die nach zehn Aufschlagspielen in der Partie mit dem ersten Break zum 6:5 den besten Zeitpunkt für den Satzgewinn erwischte. Mit dem dritten Satzball servierte sich die Tschechin in Front und konnte mit noch mehr Selbstvertrauen in den zweiten Durchgang starten.

Doch Victoria Mboko, die im ersten Durchgang selbst eine Breakchance nicht nutzen konnte, zeigte sich unbeeindruckt und servierte sich weiterhin fast makellos durch die Begegnung. Ebenso Muchova, die jedoch beim Stand von 4:5 bei eigenem Aufschlag erfolgreich einen Satzball abwehren konnte.

Muchova behält die Nerven

So ging es folgerichtig in den Tiebreak, in dem Karolina Muchova dann ihre Erfahrung ausspielte. Die Siegerin des diesjährigen WTA-1000ers in Doha führte schnell mit 4:0, doch ließ Victoria Mboko noch auf 6:5 herankommen. Doch die Nerven waren an diesem Tag nicht umsonst der auschlaggebende Punkt. Nach einem längeren Ballwechsel machte Muchova mit einem tollen Stop die Begegnung zu und siegte verdient nach 1:48 Stunde.

Im Halbfinale könnte nun die Weltranglistenvierte Coco Gauff warten, die in der Nacht (MEZ) im zweiten Viertelfinale auf Belinda Bencic treffen wird. Für Muchova ist es die erste Halbfinalteilnahme beim größten Turnier in Florida. Zuvor kam die 29-Jährige in Miami nie über die dritte Runde hinaus.

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