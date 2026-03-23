Miami Open: Coco Gauff quält sich gegen Cirstea weiter

Coco Gauff hat sich mit einem 6:4, 3:6, 6:2-Erfolg über Sorana Cirstea ins Viertelfinale der Miami Open gespielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2026, 22:14 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff

Gauff steht damit erstmals in der Runde der letzten Acht bei ihrem Heimturnier. Und das nach einem Willenserfolg.

In einem fehlerbehafteten Match mit insgesamt 12 Breaks und 82 Fehlern ohne Not auf beiden Seiten lag Gauff im zweiten Satz bereits mit 3:1 in Führung, dann aber holte Cirstea fünf Spiele in Folge. Im dritten Durchgang zog Gauff davon - und ließ sich auch nicht von einer längeren Pause aus der Ruhe bringen, als eine Zuschauerin gesundheitliche Probleme bekommen hatte. Ihren zweiten Matchball nutzte die 22-Jährige mit einem sehenswerten Netzangriff und -abschluss, den selbst Stefan Edberg zu seinen Glanzzeiten nicht besser hinbekommen hätte.

“Einfach dranbleiben”, erkärte die Weltranglisten-Vierte ihr Erfolgsgeheimis. “Es fühlt sich großartig an, erstmals hier im Viertelfinale zu stehen. Ich mag dieses Turnier wirklich sehr.”

Gauff spielt bislang eine durchwachsene Saison, sie stand bei den Australian Open im Viertelfinale und in Dubai im Halbfinale. In Miami geht es nun gegen Amanda Anisimova oder Belinda Bencic - die sich das Spiel übrigens live auf der Tribüne angeschaut hatte.

Victoria Mboko schlägt Andreeva

Ebenfalls weiter: Shootingstar Victoria Mboko, die gegen Mirra Andreeva mit 7:6 (4), 4:6 und 6:0 gewann und damit die letzten vier von fünf Begegnungen gegen Top-Ten-Spielerinnen für sich entschieden hat. In Miami steht die 19-Jährige erstmals im Viertelfinale. Sie ist mittlerweile bereits auf Platz 9 im WTA-Ranking gelistet. Mboko trifft nun auf Karolina Muchova.

Auch Hailey Baptiste spielt weiterhin groß auf: Sie schlug Jelena Ostapenko mit 6:3, 6:4. Nun aber könnte es tricky werden: Im Viertelfinale wartet womöglich die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. Die muss vorher aber noch gegen Qinwen Zheng gewinnen.

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