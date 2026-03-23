WTA Miami: Sabalenka und Pegula souverän, Ostapenko schlägt Paolini

Die topgesetzte Aryna Sabalenka steht beim WTA 1000er-Turnier in Miami im Achtelfinale. Ebenfalls eine Runde weiter ist die an Position fünf gereihte Jessica Pegula. Das Aus kam hingegen für Jasmine Paolini, Nummer sieben des Turniers.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 23.03.2026, 07:13 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka steht in Miami im Achtelfinale.

Sabalenka hatte gegen die Lokalmatadorin Caty McNally nur im ersten Satz leichte Probleme. Nachdem die Belarussin eine 4:2-Führung aus der Hand gab, erwies sich das neunte Game des Matches als richtungsweisend. In einem wahren Marathon-Game gelang es Sabalenka, ihr Service zu halten und im Anschluss den Rückenwind zu einem weiteren Break und dem Satzgewinn zu nutzen. Am Ende stand nach einer Spielzeit von einer Stunde und 25 Minuten ein 6:4, 6:2 aus Sicht der Weltranglisten-Ersten auf der Anzeigetafel.

Nächste Gegnerin der topgesetzten Belarussin ist Olympiasiegerin Zheng Qinwen, die sich nach einer schweren Ellbogenverletzung wieder in Topform präsentiert. Die Chinesin drehte ihr Drittrunden-Match gegen Madison Keys und buchte mit einem 4:6, 6:2 und 6:4-Erfolg das Achtelfinal-Duell gegen die Weltranglisten-Erste. Im Head-to-Head zwischen Sabalenka und Zheng führt die vierfache Grand Slam-Gewinnerin mit 7:1. Nachdem die Chinesin ihre ersten sechs Begegnungen gegen Sabalenka verloren hatte, sicherte sie sich im vergangenen Mai in Rom ihren ersten Sieg im direkten Duell. Wenig später hatte bei den French Open allerdings wieder Sabalenka das bessere Ende für sich.

Pegula locker weiter

Mit einem souveränen Aufritt buchte Lokalmatadorin Jessica Pegula ihr Achtelfinal-Ticket. Die Nummer fünf der Setzliste feierte gegen Leylah Fernandez einen lockeren 6:2 und 6:2-Erfolg und trifft nun auf die Rumänin Jaqueline Cristian.

Weniger erfreulich verlief der Sonntag für die Nummer sieben des Turnieres, Jasmine Paolini. In einem hart umkämpften Match musste sich die Italienerin Jelena Ostapenko geschlagen geben. Die Lettin hatte nach einer Spielzeit von zwei Stunden und 33 Minuten das bessere Ende für sich und gewann mit 5:7, 6:2 und 7:5.

Hier das Einzel-Tableau in Miami

